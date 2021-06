Poltu Quatu Classic, in scena dal 2 al 4 luglio

E' tutto pronto in Costa Smeralda per una nuova edizione del concorso d'eleganza Poltu Quatu Classic 2021. Gli organizzatori hanno infatti svelato le classi della sesta edizione, in scena dal 2 al 4 luglio, che vedrà arrivare nella località sarda equipaggi provenienti anche da Stati Uniti, Olanda, Germania e Principato di Monaco.

Ad animare la nuova classe 'Sex On The Beach' sarà un misto internazionale di spiaggine, con la beach car americana Dune Buggy Meyers Manx che arriverà in Sardegna per sfidare le auto protagoniste delle estati italiane della Dolce Vita (quattro di queste appartenenti al collezionista americano Stuart Parr) e due Fiat Panda speciali come la cabriolet realizzata in 12 esemplari per i mondiali di calcio Italia 90 e la Destriero realizzata in 2 soli esemplari (uno per l'Avvocato Agnelli) da Stola, l'azienda torinese che dal 1919 ha realizzato concept car e modelli di stile per le più famose case automobilistiche.

Quest'anno la Lancia Aurelia B24 Convertibile, l'auto più rappresentativa della classe 'La Dolce Vita', sarà presentata al Concorso d'Eleganza da Strada e Corsa, uno dei più rinomati atelier di restauro olandesi. La classe '1000 Miglia Bond', in partnership con 'La corsa più bella del mondo' vedrà tra le auto in gara uno dei gioielli più preziosi custoditi nel Museo Nicolis di Villafranca di Verona, la Fiat 1100 Sport Barchetta MM realizzata in unico esemplare dal carrozziere torinese Rocco Motto nel 1948.

L'edizione 2021 della rassegna sarà anche la prima occasione per ammirare da vicino il 'restomod' della Datsun 240z realizzato da Garage Italia nella classe 'Back To The Future', dedicata alle vetture oggetto di restauro non conservativo.

Dalla Collezione Lopresto arriverà invece una Lancia Astura Cabriolet Pininfarina, a rappresnetare il celebre carrozziere torinese nella classe 'Una Questione Di Stile', tra altri capolavori di maestri del design come Bertone, Vignale e Zagato.

Youngtimer e moderne supercar si contenderanno invece la vittoria nella classe 'Forever Young', dove lo Skipper di Luna Rossa Max Sirena sarà al volante di una Lancia Delta Integrale Evoluzione. Per la classe 'Rally Queens', dedicata alle auto che hanno fatto la storia dei Rally, il partner Pirelli ha realizzato appositamente per Poltu Quatu Classic una versione esclusiva del Pirelli Pole Position Award. Al vincitore del Trofeo 'Best in Show', disegnato da Fabrizio Giugiaro e assegnato nella scorsa edizione alla Porsche 917 Psychedelic di Gérard Larrousse, verrà consegnato anche un cronografo Girard-Perregaux.

L'edizione 2021 sarà anche l'occasione per celebrare i 30 anni di carriera come designer di Fabrizio Giugiaro, che porterà in Sardegna il suo primo prototipo, la leggendaria BMW Nazca, e presenterà in anteprima mondiale la sua ultima creatura, la GFG Vision 2030 Desert Raid.