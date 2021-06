Hyundai N-Driving Experience, in pista con i20 N e i30 N

Hyundai Italia lancia N-Driving Experience, il concorso pensato per gli amanti delle emozioni che mette in palio 10 track experience a bordo di nuova i20 N e nuova i30 N presso il leggendario autodromo di Monza, uno dei templi dell'automobilismo mondiale.

Tutti coloro che entro l'8 luglio prenoteranno un test drive di uno dei modelli della gamma Hyundai tramite il sito dedicato o richiederanno un preventivo tramite la piattaforma Hyundai Click To Buy potranno vincere la Hyundai N-Driving Experience Monza: una due-giorni di adrenalina per due persone alla guida dei più recenti modelli del brand N di Hyundai sul celebre tracciato brianzolo.

Nella giornata del 21 luglio 2021 i vincitori potranno partecipare alle lezioni di teoria di guida e a una cena nei paddock dell'autodromo, mentre il giorno successivo avranno la possibilità di guidare su pista nuova i20 N e nuova i30 N. La mission del brand N di Hyundai è spingere le prestazioni al limite per far scoprire alle persone quanto può essere divertente guidare. Sin dal suo debutto, nel 2013, il brand si è costruito infatti un appassionato seguito grazie alla combinazione vincente di auto sportive per tutti i giorni e la sua rapida ascesa nei rally e nel customer racing.

Ogni modello N ad alte prestazioni è disegnato da esperti appassionati e progettato presso il Centro di Ricerca e Sviluppo Hyundai di Namyang. Durante lo sviluppo, le vetture vengono portate in Germania al Nürburgring, uno dei circuiti più impegnativi del mondo, per essere sottoposti a rigorosi test e verifiche.

Hyundai amplierà la sua gamma N e N Line fino a 18 modelli entro il 2022. L'arrivo di nuovi modelli N e N Line includerà varianti in ognuno dei principali segmenti, per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di auto.