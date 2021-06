'Automobili, design ed emozioni', ecco il 'bello' delle auto

Una storia di automobili ma anche di bellezza ed emozioni. I temi sono quelli affrontati nel volume 'Automobili, design ed emozioni', firmato da Carlo Bonzanigo, designer auto di lungo corso, e ripercorre le tappe della storia dell'automobile attraverso uno dei suoi aspetti più immediati, l'estetica. "Quando ero piccolo - ha commentato Bonzanigo - come tutti i bambini guardavo gli oggetti intorno a me. Ce n'erano però sempre alcuni che mi colpivano più di altri e la cui estetica provocava in me emozioni maggiori. E me ne chiedevo il perché. Perché questo e non quello? A volte, la curiosità di capire perché un determinato tipo di estetica fosse, su di me, più vincente di altre, era perfino più forte dell'interesse che avevo per l'oggetto stesso. Oggi, a decenni di distanza, ho maturato la convinzione che la chiarezza di espressio- ne dell'estetica sia una componente della bellezza, e che dietro il successo estetico". Il sottotitolo del volume è 'Celebrazione del piacere estetico', che applicato alle quattro ruote, si traduce in design, aerodinamica applicata e tutto quello che contribuisce a rendere un'auto, prima di tutto, bella. La carrellata di argomenti, e di capitoli, parte dal senso generale della soggettività della bellezza estetica e arriva fino al futuro del design dei mezzi di mobilità. Nel mezzo, l'estetica come comunicazione, la professione del designer automobilistico e persino il concetto di automobile come estensione della propria personalità. "Queste pagine non hanno alcuna pretesa di carattere filosofico - fa sapere l'autore - o scientifico. Sono essenzialmente una raccolta di riflessioni esperienziali di una persona che da quasi trent'anni si occupa di design seguendo una propria concezione individuale che rende impossibile disgiungere la creatività applicata dalla ricerca del piacere estetico. La mia professione di designer di automobili probabilmente ben si presta a una trattazione di questi temi, data la natura particolarmente emozionale dell'oggetto in questione".