Auto e moto che hanno fatto la storia, vetrina a Modena

Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani, Ducati: i brand storici della Motor Valley emiliana con le loro eccellenze e con i gioielli di design che hanno fatto la storia protagonisti del Villaggio Motor Valley, l'esposizione al pubblico che è tra i fiori all'occhiello del Fest che si svolge a Modena dal primo al 4 luglio.

Il villaggio dei motori è allestito nel cortile d'onore di Palazzo Ducale, sede dell'Accademia Militare di Modena. Tante le chicche che gli appassionati di motori potranno ammirare.

Ferrari, Lamborghini e Maserati mostreranno rispettivamente le loro 296GTB, Huracan STO e Ghibli Hybrid; Dallara esporrà la Dallara Stradale Club Italia, Pagani la sua HP Barchetta e Ducati porta una selezione delle moto che compongono la mostra temporanea 'Troy Story: the Legend of a Champion' dedicata a Troy Bayliss per celebrare il 20/mo anniversario del primo titolo mondiale vinto dal pilota australiano nel campionato Superbike nel 2001, la 996 Factory 2001 Testastretta, la 999 Factory 2006 'Superman' e la 1098 R Factory 2008, le moto dei suoi tre titoli mondiali.

Non poteva mancare la presenza degli autodromi simbolo della regione. Quello di Imola è rappresentato da moto del Team Gresini, l'autodromo di Modena con Moto Energica e Maserati Levante dell'università Muner, l'autodromo di Varano con un prototipo Formula SAR e moto storica iconica, il Misano World Circuit con N.1 Vyrus e N.1 Bimota; il Museo Ferruccio Lamborghini con 400 GT e la Scuderia de Adamich con Alfa Romeo 155 GTA.

Le auto da sogno, gioielli di design e tecnologia Made in Italy, faranno da corollario in tutte le storiche piazze di Modena. Ci saranno anche le e-bike pieghevoli, i monopattini e gli accessori per la mobilità elettrica a marchio Ducati, Ducati Corse e Scrambler Ducati. Per la prima volta al Motor Valley Fest, inoltre, ci saranno Porsche, Alpine Renault e Stellantis.

Le prime due saranno a Piazza Matteotti, rispettivamente Porsche con Taycan 4S e Taycan, Alpine Renault con Formula 1 Show Car Alpine A110 Légende GT 2021. Stellantis sarà presente in Piazza Mazzini con la sua 500e.