Mazda MX-5, la prossima generazione sarà elettrificata

Mazda pensa all'elettrificazione del modello punta di diamante della sua gamma, la MX-5. Giunta alla quarta generazione, in vendita dal 2016, la MX-5 Miata (modello ND) entro metà decennio potrebbe lasciare il posto alla prossima versione, la NE. E - stando a quanto si legge su motorauthotority che riporta una dichiarazione rilasciata a Motor1 Usa - la prossima declinazione sarà elettrificata, per consentire al brand di fornire almeno una versione elettrica o elettrificata della sua gamma, entro il 2030.

I fan della MX-5 non dovrebbero preoccuparsi che la futura auto sia appesantita da una batteria pesante, poiché l'elettrificazione potrebbe consistere in una semplice configurazione mild-hybrid, una tecnologia che Mazda intende implementare nei modelli futuri. Nella sua dichiarazione, la casa automobilistica ha detto che si sforzerà di fare in modo che la MX-5 rimanga una "leggera, accessibile, aperta auto sportiva a due posti".

Mazda la scorsa settimana ha annunciato una piattaforma altamente modulare conosciuta come Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, che la casa automobilistica potrebbe utilizzare per una serie di modelli che verranno lanciati tra il 2022 e il 2025, compresi cinque ibridi, cinque ibridi plug-in e tre auto elettriche a batteria. Tuttavia, la casa ha detto che la piattaforma con montaggio longitudinale del motore, come quella usata dalla MX-5, sarà riservata ai veicoli più grandi.

Questo suggerisce che Mazda potrebbe modificare la piattaforma dell'attuale MX-5 per l'uso nella prossima generazione dell'auto sportiva. La piattaforma, che è unica per la MX-5, può rintracciare le sue radici nella generazione originale NA lanciata per il 1990.