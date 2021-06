F1: progetto Red Bull top secret, a Palermo sfreccia monoposto

La Red Bull Formula 1 sbarca in Sicilia con un progetto segreto. Per Palermo questi ultimi giorni sono stati davvero unici: la città si è infatti trasformata in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto. Per quattro giorni il rombo del motore di una monoposto di Formula Uno di Red Bull Racing Honda è risuonato per le strade e nei luoghi più iconici del capoluogo siciliano, scelto da Red Bull come location di una speciale produzione video, ancora assolutamente top secret.

Un omaggio motoristico alla straordinaria bellezza di Palermo e dei suoi contrasti, reso possibile grazie alla grande collaborazione dimostrata dall'amministrazione locale e da tutta la cittadinanza.