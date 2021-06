Auto vendute e mai consegnate, due arresti

Avrebbero truffato 37 clienti vendendo loro auto mai consegnate attraverso una concessionaria aperta alla fine del 2018 a Savignano sul Panaro (in provincia di Modena) e chiusa nel gennaio del 2019. Su delega della procura di Modena i carabinieri di Sassuolo e Savignano sul Panaro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un 28enne di Pavia, finito ai domiciliari, e di un 34enne della provincia di Bergamo, ora in carcere. I due sono rispettivamente il legale rappresentante-amministratore unico di Auto Zentrum Srl e l'amministratore di fatto della società. Una terza persona è indagata a piede libero. Le ipotesi di reato sono, in concorso, di truffa aggravata e continuata e di bancarotta fraudolenta. Secondo le indagini, coordinate dalla procura, i destinatari delle musare cautelari avevano allestito un autosalone con vetture anche di alta cilindrata a prezzi concorrenziali, stipulando contratti di acquisto per 445mila euro prima di chiudere la concessionaria e non consegnare mai le vetture. La procura di Modena ha chiesto il fallimento della società, contestando il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione documentale. Sottoposti a sequestro i conti correnti della società stessa, sui quali sono stati trovati circa 60mila euro.