Papa Francesco in monopattino, una nuova opera di street art

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Papa Francesco su un monopattino: è la nuova opera di street art comparsa al centro di Roma, a via Tre Archi, nella zona di piazza Navona. L' #EcoPope, come recita una sorta di didascalia, è a firma di Maupal, Mauro Pallotta, il creatore di SuperPope, che è diventato una specie di logo. Il Vaticano utilizzò quel disegno anche per delle magliette, in una iniziativa di solidarietà. Sempre a firma di Maupal è anche il murales realizzato ad Albano, proprio per la visita del Papa, nel quale un pontefice-imbianchino ripuliva il cielo dall'inquinamento. (ANSA).