Quinto podio stagionale per Arduini e Bodega nell'ATCC

E' arrivato a Vallelunga il quinto podio stagionale per Massimo Arduini e Giuseppe Bodega nell'ATCC, che sul tracciato romano hanno conquistato la medaglia di bronzo al termine di un'entusiasmante seconda manche. Forti emozioni anche in Gara 1, dove la Peugeot 308TCR ha esaltato gli appassionati con una convincente rimonta dalla nona alla quarta posizione tra le Turismo.

Dopo aver fatto segnare il primo tempo nelle prove libere, Arduini-Bodega sono stati penalizzati dalla direzione gara nelle qualifiche e quindi si sono visti costretti a partire dalla nona casella sullo schieramento. La prima corsa ha visto Arduini scattare come un leone e guadagnare subito quattro posizioni, per poi installarsi al quarto posto dopo uno spettacolare sorpasso all'esterno su Trentin.

Nonostante un emozionante traverso a oltre 200km/h al famigerato Curvone, Arduini è transitato al quinto posto sotto la bandiera a scacchi, quarto tra le vetture Turismo, portando a casa punti importanti per il campionato.

Nella manche del pomeriggio è stato Bodega a tenere tutti incollati allo schermo, grazie ad una gara corsa tutta all'attacco. Il pilota di Lecco, scattato dalla quinta piazzola sulla griglia di partenza, ha ben presto conquistato la seconda posizione, mettendosi alla caccia del leader. E' stato di nuovo il "Curvone" a tenere tutti con il fiato sospeso, quando anche Bodega è stato costretto ad un recupero in extremis nuovamente ad oltre 200km/h, manovra che gli è costata una posizione ma non il podio, chiudendo così la gara al terzo posto.

Grazie a cinque podi in sei gare, Arduini e Bodega occupano saldamente la seconda posizione in campionato. Il prossimo round dell'ATCC è in programma sul tracciato di Misano il 3 e 4 luglio prossimi.