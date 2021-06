1000 Miglia Green, Mooney 'innovativa' come Porsche Taycan

L'innovazione non caratterizza solo Taycan, primo modello 100% elettrico di Porsche, che si distingue per l'efficienza del suo sistema a 800 Volt e per le prestazioni assicurate dalle unità di trazione con potenze fino a 761 Cv. L'esemplare che partecipa alla edizione 2021 della 1000 Miglia Green vede infatti la presenza come sponsor di Mooney, la prima innovativa azienda di proximity banking & payments in Italia nata dall'accordo tra SisalPay e Banca 5 dl Gruppo Intesa Sanpaolo.

Mooney è da sempre un'azienda vicina ai territori, grazie anche alla rete capillare di oltre 45.000 esercizi convenzionati in tutta Italia, che mira a contribuire concretamente all'evoluzione e alla crescita sostenibile del sistema paese a beneficio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. "La vicinanza al territorio con le sue comunità e il supporto a eventi nazionali che ripercorrono e uniscono il Paese - ha detto Alessia Tedeschi, responsabile strategic marketing di Mooney - rappresentano per Mooney un grande motivo di orgoglio.

La 1000 Miglia Green è un punto di contatto tra la celebrazione della tradizione e la proiezione verso il futuro dell'auto e della mobilità sostenibile, così come Mooney innova il mondo dei servizi di pagamento e transazionali di prossimità, coniugando l'esperienza fisica a quella digitale".