Scania vince Green Truck Award per quinto anno consecutivo

Per il quinto anno consecutivo Scania ha vinto il premio tedesco "Green Truck". La competizione, organizzata da due riviste di settore tedesche, negli anni è diventata un vero e proprio campionato mondiale di efficienza nell'ambito del trasporto lungo raggio.

Il "Green Truck" è organizzato dalle riviste di settore tedesche "Trucker" e "Verkehrs Rundschau". Il test del 2021 non è stato meno impegnativo di quelli effettuati negli anni precedenti. Gli organizzatori hanno stabilito un peso complessivo di 32 tonnellate e una potenza massima di 430 CV per i mezzi in gara, che hanno percorso il tragitto-prova di 360 km a nord di Monaco. Quest'anno Scania ha partecipato con un veicolo R410 che è riuscito a ottenere un risultato unico nel test, sbaragliando la concorrenza: il consumo medio del mezzo è stato misurato in 23,53 litri per 100 km (4,25 km/l) inoltre il trattore Scania ha raggiunto la velocità media più alta, raggiungendo 80,60 km/h. Non è un'impresa da poco in quanto alcuni tratti del circuito di prova sono piuttosto impegnativi.

Il test è monitorato e si svolge su strade pubbliche con un mix tra autostrade e strade secondarie. Le condizioni che possono influenzare i risultati, come il traffico e le condizioni meteorologiche, vengono compensate dall'utilizzo di un altro mezzo di riferimento. Tutti i veicoli hanno la stessa marca di pneumatici, con la stessa usura e pressione.

"Essere in grado di offrire i mezzi più efficienti non è solo parte del Dna Scania ma qualcosa in più, che richiede un impegno costante da parte nostra. È qualcosa di estremamente importante che ci consente di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e, al tempo stesso, di raggiungere i Science Based Target fissati - ha evidenziato Stefan Dorski, Senior vice president e Head of Scania Trucks -. Anche se l'elettrificazione è in arrivo, abbiamo la necessità di avere a disposizione motori a combustione interna maggiormente efficienti, così da poter raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ai quali Scania ha aderito".