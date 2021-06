Lady Diana, all'asta la sua Ford Escort

Sarà messa all'asta la Ford Escort Ghia Saloon di Lady Diana. La vettura, che la principessa del Galles aveva ricevuto come regalo di fidanzamento dal Principe Carlo e che Diana ha utilizzato fino all'agosto del 1982, verrà messa all'asta dopo un periodo di vent'anni durante i quali l'attuale proprietario aveva tenuto segrete le sue origini.

L'auto, del 1981, era stata donata a Lady D nel mese di maggio dello stesso anno. Secondo alcune stime, quando la Escort sarà messa all'asta il prossimo 29 giugno dalla aReeman Dansie's Royalty, Antiques and Fine Art Sale, nell'Essex, le quotazioni potrebbero attestarsi tra le 30 e le 40mila sterline. Sul fronte documentazione, la Ford Escort è dotata di tutta quella ufficiale e il suo tachimetro ha registrato 83 mila miglia di percorrenza. La Ford porta ancora la sua registrazione originale WEV 297W ed è in condizioni originali, tappezzeria compresa. La piccola vettura è stata il mezzo di trasporto personale di Diana nella prima parte della sua relazione con il principe di Galles e viene fornita completa di una rana d'argento posizionata sul cofano, una copia di un regalo dalla sorella di Diana, Sarah Spencer. Una delle altre auto della principessa Diana, una Audi cabriolet, era stata venduta l'anno scorso per 58 mila sterline.