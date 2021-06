Auto e pittura, al Mauto Caty Torta l'allieva di Casorati

A cento anni dalla nascita, il Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino ospita, fino al 21 novembre, la mostra monografica dedicata a Caty Torta, pittrice anticonformista e moderna, allieva di Felice Casorati, e grande appassionata di automobili. Sedici opere - tra dipinti e bozzetti realizzati tra il 1932 e il 2004 - appartenenti alla collezione privata del figlio Cesare Denoyè - in un percorso espositivo articolato fra le esperienze cardine della ricerca di Caty: Mille Miglia, Casorati, l'Avanguardia Torinese e Parigi.

Accanto alle opere pittoriche sono esposte alcune delle auto sportive che l'hanno accompagnata in "gara" e nella vita; infine una Porsche 911 Carrera, modello 996 del 2003, rappresentativa del grande amore di Caty per le vetture.

"La sua è stata una vita vissuta alla velocità delle sue passioni, la pittura e le automobili, rispondendo a un'unica necessità: essere libera. Un monito, in questi tempi così difficili, per tutte le donne che quotidianamente lottano per la propria autonomia e identità" spiega Laura Tota, curatrice della mostra. "Si sono sviluppate nuove iniziative ispirate a questa artista straordinaria, come il progetto di formazione realizzato con la Camera di Commercio di Torino, rivolto ai giovani. Caty ha ripetuto spesso l'insegnamento che il suo maestro Casorati le aveva trasmesso 'Ci vuole coraggio'. E vorremmo che questo fosse interpretato anche come il messaggio di fondo, il filo conduttore della mostra, finalmente presentata al pubblico in segno di rinascita dopo mesi di chiusure forzate. Un incitamento a tutti noi, e in particolare ai giovani, a non arrenderci alle difficoltà, a osare, a sognare" afferma Mariella Mengozzi, direttore del Mauto.