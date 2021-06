Audi, per MIMO si presenta con la gamma elettrica

In occasione del Milano Monza Motor Show Audi torna sulle strade milanesi con la sua gamma elettrificata. La casa dei quattro anelli ha infatti scelto di essere presente con le ultime novità della gamma full-electric che si schiereranno nei luoghi simbolo della città, a partire da piazza Duomo, dove Audi Q4 e-tron incontrerà nuovamente il pubblico. Svelato in anteprima mondiale live lo scorso aprile, il SUV compatto a elettroni aveva debuttato proprio in città, nell'inedita installazione di Mario Cucinella Architects, alla Biblioteca degli Alberi e intitolata United for Progress.

Oltre ad Audi Q4 e-tron, la casa di Ingolstadt porterà alla kermesse milanese anche Audi RS e-tron GT che, in un esemplare Grigio Daytona metallizzato, sfilerà per Milano. La granturismo sportiva 100% elettrica, prodotta presso il sito carbon neutral Audi Böllinger Höfe e sviluppata da Audi Sport, testimonierà come le performance siano parte dell'interpretazione Audi del futuro della mobilità. Audi RS e-tron GT costituisce infatti l'apice dell'evoluzione sostenibile della sportività dei quattro anelli, con prestazioni da supercar che ne fanno l'Audi più potente di sempre. I due modelli sono alcuni dei tasselli fondamentali della strategia di elettrificazione di Audi, che entro il 2025 prevede la presenza di una gamma di oltre 20 modelli a zero emissioni. I due modelli full electric Audi sono inoltre protagonisti di numerose attività ad hoc che si stanno svolgendo in questi mesi e che proseguiranno nel corso dell'estate. Registrandosi su myaudi.it, clienti e appassionati potranno tenersi aggiornati sulle occasioni dove conoscere le novità di prodotto che prevedono, oltre a sessioni di formazione e di avvicinamento, attività in pista e test drive durante gli eventi.