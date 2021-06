Recuperate in mare due tonnellate di pneumatici fuori uso

Duemila kg di pneumatici fuori uso, circa 25 pezzi, sono stati recuperati a Milazzo (Me), nella baia del toro, dall'associazione Marevivo ed EcoTyre nell'ambito della terza tappa dell'iniziativa Pfu zero sulle coste italiane 2021, patrocinata dal ministero della Transizione Ecologica: giacevano sul fondo del mare e che sono stati recuperati grazie alle operazioni dei diving Blunauta diving center e Aquatica con il supporto della M/B Maestrale di Mare Pulito Srl. Il viaggio di Marevivo ed EcoTyre continua: dopo Pantelleria, La Maddalena e Milazzo sarà la volta di Marsala, Cefalù, Cagliari, Lampedusa, Ustica, Chioggia e Sapri. I PFU sono rifiuti che se lasciati in natura sono classificati come permanenti, cioè non si deteriorano, rimangono in mare o in natura per centinaia di anni. Se ben gestiti, invece sono riciclabili al 100%.