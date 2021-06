Alfa Romeo, 8C e 33 Stradale al REB Concours

Ad accogliere ospiti e partecipanti del Roma Eternal Beauties - The REB Concours', saranno due 'damigelle d'onore' Alfa Romeo. Per l'evento in programma dal 21 al 23 giugno al Circolo di Golf Roma Acquasanta sulla Via Appia, gli onori di casa saranno infatti affidati alla 8C 2900 B Speciale Tipo Le Mans del 1938 e alla 33 Stradale Prototipo del 1967.

Per il concorso d'eleganza riservato a 70 auto storiche prodotte fra i primi del '900 e il 1970, ad accogliere ospiti e partecipanti alla kermesse saranno i due esemplari tra i più preziosi appartenenti alla collezione storica Alfa Romeo, esposti fuori concorso. La 8C 2900 Le Mans è stata protagonista della famosa gara francese nel 1938 e sfoggia una carrozzeria unica, realizzata dall'atelier milanese Touring Superleggera.

Sotto al cofano batte un propulsore 8 cilindri in linea da 220 cv che poteva raggiungere i 240 km/h. Alla 24 Ore di Le Mans del 1938, la vettura portata in gara da Clemente Biondetti sfiorò la vittoria. Entrata nella collezione storica della Casa del Biscione, oggi è uno dei gioielli più preziosi custoditi al Museo di Arese.

La 33 Stradale Prototipo, con carrozzeria in alluminio firmata da Franco Scaglione, è invece la capostipite di un modello prodotto in ristrettissima serie e che annovera 18 esemplari realizzati. Solo 12 unità di questa slanciata berlinetta, con motore V8 da due litri e 230 CV, raggiunsero il mercato dei privati, mentre i restanti telai vennero acquistati da carrozzieri come Bertone, Pininfarina e Italdesign, che ne fecero la base per altre concept car. Sul green del Circolo non ci saranno però solamente vetture storiche, ma anche la supersportiva Alfa Romeo Giulia GTAm, prodotta in soli 500 esemplari ed equipaggiata con una versione potenziata del motore 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV.