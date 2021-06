Minorenne lancia Sassi da cavalcavia su Potenza-Melfi

Un minorenne è stato segnalato alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Potenza perché ritenuto uno dei responsabili di un lancio di sassi sulle auto in transito sulla Potenza-Melfi, nei pressi di Castel Lagopesole (Potenza).

I Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un automobilista, la cui auto era stata colpita da un sasso lanciato da "un gruppo di persone presenti sul ponte". I militari, che erano in una zona vicina per un controllo, sono arrivati subito sul ponte e sono riusciti a bloccare il ragazzo, che è stato affidato ai genitori e segnalato all'autorità giudiziaria.