Free Now, a Roma la nuova opzione Taxi Go

Da oggi al via la nuova opzione di viaggio Taxi Go di Free Now. Dedicata a tutti gli utenti che fruiscono del servizio nella città di Roma, con la nuova opzione basterà indicare punto di partenza e destinazione per conoscere in anticipo la tariffa massima della corsa. Una volta raggiunta la destinazione, qualora il prezzo della corsa segnalato dal tassametro fosse superiore, il cliente pagherà la tariffa preventivata da Taxi Go, in caso contrario farà fede la tariffa a tassametro.

L'opzione Taxi Go è frutto di un lavoro di innovazione tecnologica volto a rilanciare il mondo taxi e che, attraverso trasparenza e convenienza del servizio, punta a incentivare gli utenti italiani e internazionali di Free Now a utilizzare il servizio taxi per gli spostamenti nella Capitale. "Siamo molto orgogliosi - ha dichiarato Andrea Galla, Country Manager di Free Now Italia - di inaugurare proprio a Roma la rivoluzione Taxi Go. Trasparenza, libertà di scelta e fiducia sono gli elementi cardine per far ripartire il settore e l'opzione Taxi Go va proprio in questa direzione. Siamo convinti che sarà apprezzata da tutte le tipologie di utenti e, in particolare, da giovani, utenti business e utenti stranieri di Free Now che prestissimo torneranno a popolare le città d'arte e mete balneari d'Italia".

L'opzione Taxi Go è applicabile a tipologie di viaggio 'standard' e non è attivabile per corse a tariffa fissa (es aeroportuale) o prenotate nei giorni antecedenti la corsa. Taxi Go sarà inizialmente opzionabile per corse effettuate nel centro di Roma e nella prima periferia. La tariffa massima calcolata da Taxi Go è applicabile a corse dirette, senza soste intermedie o deviazioni richieste dal passeggero.