Castroneves vince 500 Miglia Indianapolis, è 4/a volta

Il 46enne brasiliano Helio Castroneves, al volante di una vettura della scuderia Meyer Shank con motore Honda, ha vinto per la quarta volta in carriera la 500 Miglia di Indianapolis, una delle corse automobilistiche più celebri del mondo. Lo ha fatto davanti a 135mila spettatori che hanno assistito dagli spalti allo svolgersi della prova: si è trattato dell'evento sportivo con più pubblico presente da quando è cominciata la pandemia del Covid-19.

L'ultima vittoria di Castroneves, detto 'Spiderman', a Indianapolis risaliva a 12 anni fa, nel 2009. In precedenza si era imposto all'esordio, nel 2001, e poi nel 2002. Con 4 successi sul celebro 'anello' eguaglia il record di vittorie in questa gara, che ora detiene insieme a miti dell'automobilismo Usa come Al Unser sr., AJ Foyt e Rick Mears.

Prima di oggi, Castroneves quest'anno aveva preso parte a una sola prova del campionato di F.Indy. A Indianapolis ha preceduto lo spagnolo Alex Palou e il francese Simon Pagenaud.