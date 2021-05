Veicoli storici, nasce l'Intergruppo parlamentare

Nasce l’intergruppo parlamentare per i veicoli storici, con l’obiettivo di promuovere il valore e il patrimonio culturale del collezionismo delle quattro ruote che hanno fatto la storia. Lo hanno annunciato i deputati della Lega, Giovanni Tombolato ed Elena Murelli (presidente e responsabile per le relazioni con le istituzioni e le associazioni del neonato intergruppo), precisando che all'iniziativa hanno aderito già 60 parlamentari.

L’intergruppo perseguirà i suoi scopi attraverso l'organizzazione di tavole rotonde e gruppi di lavoro con le più alte cariche istituzionali e le associazioni di settore, ma anche “facilitando la diffusione sostenibile della tutela collezionistica cercando punti di ricaduta legislativa", come ha sottolineato il presidente Tombolato. "I veicoli storici in Italia – ha aggiunto - coinvolgono milioni di persone che muovono una filiera virtuosa di restauratori e preparatori. Valorizzare il patrimonio collezionistico permette di comprendere meglio il presente e di guardare al futuro con maggior consapevolezza".

Sono stati nominati vicepresidenti dell’intergruppo i senatori Corti, Grassi e Saponara, i deputati Maccanti, Cassese e Donina; Stefano Mecchia è il responsabile organizzativo.

“L'Automotoclub Storico Italiano – ha commentato il presidente Alberto Scuro - è l'associazione che rappresenta, promuove e tutela il motorismo storico in Italia e in seno alla Federazione Mondiale: auspico possa diventare il riferimento anche per l’Intergruppo parlamentare, la cui nascita dimostra grande interesse e sensibilità delle istituzioni nei confronti del settore. Da parte nostra rimaniamo a completa disposizione con il solo obiettivo di contribuire allo sviluppo del Sistema Paese. Il motorismo storico, infatti, rientra a pieno diritto tra le eccellenze del Made in Italy, contribuisce alla crescita del prodotto interno lordo del Paese grazie all'alto livello della filiera professionale di settore, dei tanti eventi collegati e dell'indotto turistico da essi generato".