Salone di Ginevra, aperte le iscrizioni agli espositori

Aperte le iscrizioni al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, annunciato dal 19 al 27 febbraio 2022. Gli organizzatori del Salone hanno infatti comunicato che gli espositori avranno tempo fino a metà luglio per iscriversi all'evento 2022. Gli espositori possono ora registrarsi per la fiera e iniziare a pianificare le attività dei loro stand che potranno essere operativi già durante i due giorni dedicati alla stampa, il 17 e 18 febbraio, prima dell'apertura ufficiale della manifestazione.

"Stiamo ufficialmente iniziando l'organizzazione di GIMS 2022 - ha commentato il CEO di GIMS, Sandro Mesquita - e il mio team ed io non vediamo l'ora di presentare il nostro progetto agli espositori e successivamente al pubblico. Speriamo davvero che la situazione sanitaria e le corrispondenti norme politiche riguardanti Covid 19 ci permetteranno di realizzarlo".