Land Rover rinnova la partnership con la Fise

Jaguar Land Rover Italia, con il brand Land Rover ha rinnovato anche per il 2021 l'accordo che la vede partner della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), al fine di supportare ancora una volta le discipline ippiche e rafforzare la presenza Land Rover nel mondo degli sport equestri. Nell'ambito di questa partnership, dopo un anno di stop a causa dell'emergenza Covid, la stagione si è aperta lo scorso 22 maggio con l'Endurance World Championship di San Rossore, che ha visto i migliori cavalli e cavalieri del mondo sfidarsi su un percorso di 160 chilometri. È ora il momento dell'appuntamento romano di Piazza di Siena, lo storico concorso ippico che celebra quest'anno la sua 88esima edizione, in cui Land Rover Italia si conferma partner d'eccezione, partecipando attivamente alla manifestazione in veste di Official Sponsor e Transportation Car. "Dopo un 2020 così difficile, siamo particolarmente contenti di tornare quest'anno a Piazza di Siena, riconfermando la partnership con la Federazione Italiana Sport Equestri. La nostra presenza - ha affermato Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia - è valorizzata da quella dei nostri Brand Ambassador per l'Equestrian, Giulia Martinengo e Lorenzo De Luca, due atleti che incarnano perfettamente i valori del brand Land Rover e la vocazione sportiva delle nostre auto, capaci di andare sempre oltre, di superare gli ostacoli e suscitare emozioni, ma nell'assoluto rispetto della natura e dell'ambiente, sempre Above & Beyond." Non mancheranno, infatti, come grandi protagoniste di Piazza di Siena, le vetture della gamma Land Rover che potranno essere ammirate dal pubblico sia dentro che fuori il campo gara. In questa edizione 2021, la presenza del marchio sarà particolarmente incentrata su una delle auto più iconiche del gruppo britannico, la Nuova Land Rover Defender 90, che unisce tradizione e innovazione in un connubio perfetto tra performance, resistenza e solidità. Sarà per Land Rover un'edizione unica e speciale in cui, oltre all'amore per la sfida e la sana competizione, sarà dato particolare risalto al tema fondamentale della sostenibilità, in una prospettiva che il brand già esprime attraverso l'offerta di motorizzazioni ibride per la gamma in produzione e la scelta di realizzare nei prossimi anni, modelli completamente elettrici.