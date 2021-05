In Versilia ad ottobre Fiera Internazionale Fuoristrada

Si svolgerà il prossimo mese di ottobre la prima edizione della Fiera Internazionale Fuoristrada. Appuntamento dal 15 al 17 ottobre in Versilia puntando a diventare la manifestazione di riferimento europeo per l'off-road.

Il progetto nasce per volontà della Federazione Italiana Fuoristrada (F.I.F.), che in partnership con Città di Viareggio e Comune di Massarosa ha ideato un evento per espositori e pubblico di appassionati. Le formule di partecipazione ideate per le aziende sono state pensate per andare incontro alle esigenze di ogni espositore, con pacchetti all inclusive, modulabili sulle esigenze di ciascuno.

L'innovazione introdotta dalla Federazione Italiana Fuoristrada è che, contrariamente alle aspettative, qui varrà la regola del "chi prima arriva meglio alloggia": per ringraziare le aziende che hanno già scelto e scelgono di partecipare ad un evento inedito, la politica commerciale FIF prevede un'eco mediatica amplificata di visibilità nei canali promozionali dell'evento, a condizioni commerciali vantaggiose. L'area Expo di 11.250 metri quadri a Viareggio, lungo il Viale Europa, è la porta d'ingresso nord al Parco Naturale Migliarino di San Rossore Massaciuccoli, dove si concentrerà la zona espositiva della manifestazione, a due passi dagli stabilimenti balneari, molti dei quali resteranno aperti per offrire ristoro durante le tre giornate.

A pochi minuti di distanza dall'area Expo, nel comune di Massarosa, l'area Experience incarna l'aspetto dinamico della manifestazione, dove i visitatori possono testare i veicoli fuoristrada messi a disposizione dalle case automobilistiche in un'area test drive, totalmente naturale, con percorsi indipendenti, di differente difficoltà, studiati per qualsiasi veicolo off-road e per ogni conducente, dal fuoristradista duro e puro a quello soft.

Due le aree dell'Experience progettate dalla Federazione.

L'EXP 1 è una micro oasi nell'Off Park Versilia che si declina in tre settori per ogni gusto ed esigenza. L'area EXP 2, invece, è proiettata alla scoperta dei colori e dei sapori del territorio con due Tour differenti per tipologia di mezzi e per paesaggi da incontrare, organizzati dalla Federazione in collaborazione con le associazioni del territorio: il ritrovo per tutti gli appassionati (previo accredito allo stand F.I.F.

dell'Area EXPO) è in Piazza del Mercato di Massarosa. Adatto sia ai veicoli 4x4 che ai SUV il Tour l'altra Versilia, di circa un 'ora di percorrenza, è un itinerario turistico circoscritto al Comune di Massarosa, intorno al lago di Massaciuccoli. Altri tour culturali ed enogastronomici in percorsi appositamente studiati per valorizzare luoghi ed eccellenze del territorio, sono in corso di definizione.