Anas Piemonte ha annunciato per oggi l'inizio dei lavori per riaprire la strada 456 del Turchino, tra Ovada (Alessandria) e Rossiglione (Genova), chiusa da parecchi mesi per la minaccia di una frana. Si metterà in sicurezza il versante a Gnocchetto e l'intervento durerà circa due mesi. Si prevede la riapertura, con il doppio senso, a metà luglio ma per tutta l'estate ci saranno comunque dei cantieri per terminare l'intervento.