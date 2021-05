Ducati e Università Bologna insieme per formazione

Ducati e Università di Bologna ancora insieme per correre e vincere. E' stato rinnovato l'accordo biennale tra il racing team dell'ateneo, Unibo Motorsport, e Fondazione Ducati per dare agli studenti percorsi formativi innovativi e portare avanti il progetto Unibo MotoStudent in pista, in gare internazionali, con una moto elettrica. Ultimo podio poche settimane fa nella prima edizione del Red Bull MotoBoost, competizione dedicata alla progettazione di appendici aerodinamiche per la carena delle moto per migliorarne le prestazioni, che permetterà a sette studenti dell'Alma Mater di partecipare al Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring.

"In questo progetto - spiega il rettore, Francesco Ubertini - gli studenti, grazie alla collaborazione con il team della Ducati, possono progettare e realizzare moto da competizione, l'apprendimento è attivo". "I ragazzi - aggiunge l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali - fanno sperimentazione, ricerca, affiancando alla teoria la capacità di fare. Hanno così la possibilità di capire bene cosa vogliono fare in futuro".