Simulavano incidenti per incassare indennizzi, sei arresti

Ci sono anche un avvocato e una guardia giurata tra gli arrestati dalla Polizia stradale di Taranto nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa alle compagnie assicurative. Notificate 7 ordinanze di custodia cautelare: una misura cautelare in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Rispondono di associazione a delinquere finalizzata alla simulazione di falsi incidenti stradali. Altre 54 persone sono state denunciate in stato di libertà per truffa, falsa testimonianza e falso in atto pubblico (tra questi vi è un altro avvocato e un cancelliere in servizio presso il Giudice di Pace di Taranto, coinvolto direttamente in un falso sinistro stradale). Nel corso delle indagini sono state monitorate 14 pratiche relative a falsi incidenti stradali, che hanno consentito all'organizzazione criminale di ottenere un illecito profitto rilevante.