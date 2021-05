BMW iX protagonista a Internazionali BNL d'Italia di tennis

La nuova BMW iX "testa di serie numero 1" agli Internazionali BNL d'Italia di tennis 2021 in corso in questi giorni a Roma.

BMW Italia è partner della Federazione Italiana Tennis e Official Sponsor degli Internazionali BNL d'Italia dal 2020. In occasione del torneo 2021, la filiale italiana della Casa di Monaco presenta, in anteprima nazionale al pubblico italiano, la nuova BMW iX, il sav completamente elettrico in arrivo in autunno sul mercato.

La vettura fa il suo debutto nazionale per il grande pubblico con un'area espositiva dedicata e una lounge "BMW i - born electric" dove scoprire alcuni dei segreti di questa automobile completamente elettrica, in attesa del lancio ufficiale che avverrà il prossimo 2 giugno.

'Siamo molto felici - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e Ad di BMW Italia - di proseguire questo cammino con la Federazione Italiana Tennis e gli Internazionali di tennis a Roma perché il mondo dello sport condivide con noi un approccio orientato all'integrazione e al dialogo da una parte e alla sostenibilità dall'altra. Le grandi potenzialità di una piattaforma di comunicazione come gli Internazionali ci hanno convinto a far debuttare proprio qui a Roma la nostra nuova BMW iX, una vettura che rivoluzionerà il paradigma della mobilità sostenibile introducendo moltissime innovazioni, ma mantenendo inalterato il Dna della marca'.

Il legame tra BMW e il tennis nasce dalla condivisione di valori fondamentali e universali quali l'integrazione e la sostenibilità. Questi valori fanno parte anche della strategia del BMW Group che da sempre è impegnato in prima linea su progetti di intercultura, dialogo e inclusione sociale. In particolar modo BMW Italia, attraverso il progetto di Corporate Social Responsibility SpecialMente, promuove queste tematiche in modo importante coinvolgendo le persone sia attraverso attività in presenza sul territorio che attraverso i propri canali di comunicazione.

Allo stesso modo il tennis rappresenta un canale privilegiato attraverso cui comunicare la sostenibilità grazie all'importante numero di spettatori e di persone che coinvolge e allo stesso spirito di rispetto, educazione e impegno che richiede. La sostenibilità, d'altra parte, è al centro della strategia di BMW dal 1973 quando l'azienda creò un ufficio di protezione ambientale nella sua sede centrale di Monaco di Baviera. Da allora, questo approccio integrato è stato sviluppato tanto da portare nei mesi scorsi all'annuncio di una strategia olistica che coinvolge tutte la catena del valore proprio per arrivare al 2030 a raggiungere obiettivi in linea con il programma di 'Sustainable Development Goals' delle Nazioni Unite.