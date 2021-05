Da Zanche vince Historic Rally della 105^ Targa Florio

Lucio Da Zanche ha vinto l'Historic Rally della 105^ Targa Florio al volante della Porsche 911 gruppo B condivisa con il navigatore Daniele De Luis, curata dal team Pentacar e gommata Pirelli. Per il pluricampione italiano ed europeo è il primo successo personale nella classica siciliana, la corsa più antica del mondo che tuttora si corre, in versione rally, lungo gli asfalti del Circuito delle Madonie. Da Zanche ha iscritto il proprio nome nell'albo d'oro della Targa Florio al termine di un acceso duello con i rivali più accreditati e dopo aver vinto 5 prove speciali delle 8 disputate in totale, con tre "scratch" su tre sulla "Tribune" di 6,15 km, con passaggio lungo il rettilineo principale dello storico circuito nei pressi di Cerda, e due "scratch" su due sulla "Scillato-Polizzi" di 13,7 km, altre due località nel mito della "Cursa".

L'equipaggio valtellinese ha tenuto un ritmo costantemente elevato e attaccato a fondo nella parte centrale della giornata.

E' un bis di lusso quello messo a segno da Da Zanche in questo 2021, che segue la vittoria ottenuta al Rally di Sanremo un mese fa che proietta il pilota di Bormio a punteggio pieno sempre più in vetta al Campionato Italiano Rally Autostoriche.