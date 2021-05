Produttore cinese di smartphone Oppo potrebbe costruire auto

Dal mondo della telefonia alla auto.

Seguendo le orme di Xiaomi e Huawei, avrebbe deciso il 'balzo' nel campo automobilistico anche Oppo, uno dei maggiori player nel mercato degli smartphone in tutta la regione Asia-Pacifico.

Come riportato da Car News China, il co-fondatore e amministratore delegato del marchio sarebbe l'uomo dietro questo progetto ambizioso: durante una recente intervista, infatti, Chen avrebbe riconosciuto il suo interesse nell'universo automobilistico.

"Anche nella produzione di auto, ci concentreremo su aree in cui Oppo può esprimersi bene. Se le case automobilistiche non possono costruire buone auto e Oppo ha la forza, ci proveremo in futuro", ha dichiarato, come riferisce la stampa cinese.

Chen ha riferito inoltre di aver incontrato il produttore di batterie CATL nelle ultime settimane; l'azienda starebbe creando anche un team di esperti di guida autonoma. Pare infatti che Oppo abbia recentemente pubblicato una serie di brevetti relativi alla guida autonoma, tra cui apparecchiature elettroniche per il posizionamento dell'auto, telecamere e dispositivi di misurazione della distanza. Secondo Car News China, Oppo sta conducendo la sua ricerca in una struttura a Chengdu, in Cina. Ovviamente, al momento si tratta di un interesse, ma la realizzazione sarà un'impresa tutt'altro che facile.