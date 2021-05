Lavoro: Randstad, italiani sognano di lavorare in Ferrari

Gli italiani sognano di lavorare in Ferrari: il 74,3% indica la casa di Maranello come datore di lavoro ideale. A rivelarlo è la ricerca del 'Randstad Employer Brand 2021', condotta in 34 paesi del mondo su oltre 190 mila persone, di cui 6.581 in Italia.

Ferrari è "in assoluto la più attrattiva in Italia", secondo il sondaggio, e anche l'azienda che - secondo la percezione degli italiani - offrirebbe le migliori condizioni di bilanciamento tra vita privata e professionale, un atmosfera di lavoro piacevole, retribuzione e benefits, sicurezza del posto di lavoro, reputazione del brand, posizionandosi al primo posto in questi specifici fattori. Il 'Randstad Employer Brand 2021', riconoscimento assegnato da Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, "conferma la vicinanza degli italiani a Ferrari e riconosce il nostro impegno per un ambiente di lavoro dove ciascuno possa esprimere la sua passione, creatività e talento - ha commentato Michele Antoniazzi, Chief Human Resources di Ferrari -. Formazione, inclusione e benessere sono i temi su cui attualmente siamo più focalizzati, oltre a quelli emersi nella ricerca".