Genesis, line-up in Europa per competere con Audi e Mercedes

Genesis, il marchio premium di Hyundai, è pronto a debuttare in Europa per la prossima estate. Il produttore coreano ha confermato il suo ingresso nel mercato del Vecchio Continente tra qualche mese, con una nuova linea di auto per competere con marchi premium del calibro di Audi e Mercedes.4 Genesis offrirà inizialmente la sua berlina executive di medie dimensioni G80 e il suv GV80, rivali della Mercedes Classe E e del fuoristrada GLE. Le vendite inizieranno nel Regno Unito, in Germania e in Svizzera nel prossimo mese giugno, seguite subito dopo dalle consegne della più piccola G70 a quattro porte e dal suv GV70 che - invece - si preparano a competere sul mercato con la berlina A4 e il suv Q5 di Audi.

La casa automobilistica di proprietà della Hyundai - secondo quanto riportato da AutoExpress - ha anche confermato che saranno tre le auto elettriche che arriveranno entro giugno 2022. Tra queste ci sarà sicuramente la G80 elettrificata recentemente mostrata al Salone di Shanghai, mentre altre due auto elettriche a batteria si uniranno alla line-up.

Genesis è diventato un marchio di lusso autonomo nel 2015, anche se il nome è stato precedentemente utilizzato su molte delle berline di fascia alta della casa madre Hyundai.

Per il debutto in Europa il brand premium ha intenzione di concentrarsi sul servizio clienti con l'impiego di concessionari che si occuperanno della vendita al dettaglio, i 'Genesis Studios', con centri a Londra, Monaco e Zurigo.

Le vendite di G80 e GV80 inizieranno a giugno. I prezzi saranno confermati in prossimità del debutto delle vendite all'inizio dell'estate.