Carrozzeria Touring Superleggera, 95 anni con novità

La Carrozzeria Touring Superleggera ha in programma di festeggiare quest'anno il suo novantacinquesimo anniversario con la rivelazione di una nuova vettura. E anche se ancora poco si sa, della vettura, è dato invece sapere che si tratterà di una coupé con due sedili e una configurazione a motore centrale. Sarà anche la prima vettura a motore medio del leggendario carrozziere italiano. Non è chiaro nemmeno quale sarà la base sulla quale verrà costruita la nuoca vettura, anche se una moderna Ferrari a motore centrale come la 488 GTB o la F8 Tributo, potrebbero essere tra le candidate ideali, anche perché da sempre Touring Superleggera utilizza basi italiane per le sue creazioni.

La società ha anche detto che la nuova vettura seguirà lo stile artistico delle precedenti Disco Volante e Aero 3, entrambe basati su auto italiane, nel caso specifico l'Alfa Romeo 8C e la Ferrari F12 rispettivamente. Entrambe i modelli appaiono anche accanto al teaser della nuova vettura a motore centrale che Touring Superleggera ha diffuso. Il nuovo progetto sarebbe, secondo quanto dichiarato dai diretti interessati, nella fase finale di produzione e sarà rivelato nel mese di giugno. Un debutto formale seguirà poi durante la Monterey Car Week del 2021, ad agosto.

Touring non ha invece detto quanti saranno effettivamente gli esemplari costruiti, anche se in genere la produzione dei modelli firmati dalla carrozzeria si aggirano attorno alla dozzina.