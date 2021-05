Anas, al via manutenzione viadotto "del Cantoniere" ad Amatrice

Al via da giovedì 6 maggio, i lavori di manutenzione programmata del viadotto "del Cantoniere" lungo la statale 4 Salaria ad Amatrice in provincia di Rieti. Il viadotto, che aveva riportato dei danni a seguito del sisma del 2016, sarà sollevato per andare a sostituire gli appoggi, un lavoro complesso che richiederà l'interdizione del traffico nel tratto interessato dalle lavorazioni, i lavori verranno eseguiti dalla ditta "Peluso Costruzioni Srl" e termineranno entro il 31 luglio prossimo.

Il traffico verrà deviato, in entrambe le direzioni, dallo svincolo di Amatrice al km 131,920, fino allo svincolo per Saletta al km 136,400, e viceversa, sull'attigua SS 260 "Picente" e successivamente sulla SP 61, per poi reimmettersi sulla statale 4 Salaria.