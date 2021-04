Mercedes, 100 unità SLS elettrica: una in vendita su Sotheby

Mercedes-Benz ha realizzato meno di 100 esemplari della SLS AMG Electric Drive e adesso uno di questi rarissimi modelli è stato messo in vendita sul sito web Sotheby.

L'auto è stata presentata al Salone di Parigi nel 2012 e le consegne sono iniziate l'anno successivo. Proprio come l'Audi R8 e-tron, la SLS AMG Electric Drive ha colpito il mercato prima che l'attuale fascino per i veicoli elettrici prendesse davvero il via.

La SLS AMG Electric Drive è stata consegnata in Svizzera, anche se attualmente si trova nei Paesi Bassi. Ha meno di 3.800 km sul contachilometri ed è stata utilizzata, l'ultima volta, nel maggio del 2018. Tra le caratteristiche principali di questo modello, sicuramente il colore: la vernice verde elettrico su ruote nere e un interno in pelle nera.

La SLS AMG Electric Drive è alimentata da quattro motori elettrici che si combinano per produrre 740 CV e ben 1.000 Nm di coppia. Ognuno di questi motori può arrivare fino a 13.000 giri al minuto e pesa 45 kg. Ad alimentare questi motori con la loro potenza c'è un pacco batterie agli ioni di litio da 60 kWh che fornisce un'autonomia dichiarata di 250 km.

Il prezzo originale di questo esemplare era di 416.000 euro; alto ma non eccessivo se si pensa a quanto richiesto oggi: la cifra da capogiro richiesta è 1.050.000 euro.