Uber alleato in Usa con farmacie Walgreens per vaccino Covid

Sempre più vicino il mondo del ride-hailing, cioè delle corse in auto con autista gestite tramite App, con i programmi di vaccinazione contro il Covid-19.

In Italia Uber aveva già messo a disposizione 20 mila corse gratuite nelle città di Milano, Bologna e Roma - dove è presente con il servizio Uber Black - e a Napoli, dove è attivo il servizio Uber Taxi, per aiutare le persone più vulnerabili a ricevere in maniera veloce, agevole e sicura il vaccino per il Covid-19. Ogni utente Uber delle città coinvolte nell'iniziativa ha a disposizione 2 corse, per un costo massimo di 25 euro ognuna, da utilizzare per raggiungere uno dei circa 40 centri vaccinali attualmente attivi e già geo-localizzati nell'App Uber.

Ora dagli Stati Uniti arriva la notizia di un accordo fra Uber Technologies Inc. che consentirà ai clienti di programmare appuntamenti nelle farmacie Walgreens per il vaccino direttamente tramite l'App di Uber. Il sistema in automatico riprogrammerà gli spostamenti in auto e gli appuntamenti per l'eventuale richiamo.

L'iniziativa estende un accordo esistente tra Uber e Walgreens Boots Alliance Inc. che riguardava corse gratuite oppure scontate - a seconda delle situazioni - con l'obiettivo di accelerare la distribuzione del vaccino. "I farmacisti di Walgreens sono risorse sanitarie affidabili nelle comunità in cui servono - ha commentato Patrick McLean, vicepresidente senior e chief marketing officer di Walgreens - e possono contribuire a creare fiducia nel vaccino, attraverso i nostri oltre 9.000 punti vendita".

Lo sforzo di Uber negli Stati Uniti è ancora più apprezzabile se si pensa che - secondo le statistiche della American Public Transportation Association - in quel Paese solo il 45% della popolazione ha accesso a reti di trasporto pubblico.