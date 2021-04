Multe: via verbale rosa, a Lodi scontrino con QRcode

Scompare il verbale rosa a ricalco per le multe, a Lodi e arriva lo scontrino con QR code. La polizia locale del capoluogo lombardo, infatti, è stata dotata da oggi di nuovi palmari con stampanti termiche portatili per rendere il sistema di verbalizzazione più rapido ed efficace, riducendo sensibilmente i margini di errore determinati dalla compilazione manuale dei preavvisi, che risulteranno anche di più facile lettura abbattendo, contemporaneamente, il consumo di carta. Il nuovo metodo consentirà l'accesso al sistema di pagamento pagoPA e il saldo potrà avvenire in sportelli abilitati comprese ricevitorie e supermercati. I nuovi palmari consentiranno anche la consultazione in tempo reale della validità dei permessi per l'accesso alle zone a traffico limitato e di scattare foto ai veicoli da abbinare al verbale.