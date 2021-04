Riapre al traffico la statale 18 nel Vibonese

Dopo un paio di mesi e nei tempi programmati, riapre domani al traffico la Statale 18 che collega Vibo Valentia alla Marina. Stamani è stato effettuato il sopralluogo sull'area della frana al quale, tra gli altri, hanno presenziato: il prefetto di Vibo Valentia, Roberta Lulli; il viceprefetto Maria Luzza; il comandante dei Vigili del Fuoco, Alessandra Rilievi; il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo; l'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo; l'ingegnere Bondi dell'Anas. Dal sopralluogo è emerso che sono stati completati i lavori di messa in sicurezza ed i presenti hanno convenuto che l'intervento oggetto del progetto in corso di esecuzione ha incidenza locale e che la successiva fase di definitiva protezione passiva dell'area oggetto di intervento per prevenire l'evoluzione del fenomeno locale è in corso di esecuzione e non risulta ostativa alla riapertura al traffico sulla Statale 18 sottostante. Resta inteso, hanno spiegato le autorità, che permane la condizione intrinseca di rischio pre-dissesto sul restante versante ampiamente esteso e non oggetto dei lavori, sul quale insiste il rischio potenziale riconosciuto in atti nei Piani degli interventi infrastrutturali di sistemazione idrogeologica individuati sul territorio di Vibo Valentia.