Ancora un mese senza Ztl a Torino.

Il Comune ha infatti prorogato fino al 31 maggio la sospensione dell'area a traffico limitato, provvedimento in vigore al momento fino al 30 aprile e che è stato disposto fin dai primi mesi della pandemia per agevolare la circolazione.

L'ordinanza, emessa oggi, prolunga dunque dal 3 al 31 maggio inclusi la sospensione della Ztl Centrale. Escluse, come sempre, dal provvedimento le Ztl Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana.