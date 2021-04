Furti auto di lusso in centro Italia, tre indagati

Tre persone, tutti residenti in Lazio, sono state indagate per un'inchiesta su furti di automobili di lusso nel centro Italia avvenuti tra la fine del 2020 e i primi mesi di quest'anno: eseguite due misure cautelari dell'obbligo di dimora nei confronti dei due principali indiziati, che vivono in provincia di Roma e di Latina.

L'inchiesta, condotta dai carabinieri di San Giovanni Valdarno (Arezzo), è partita dal furto di una Range Rover Sport, valore 70.000 euro, avvenuto il 4 dicembre scorso a Faella, frazione di Castelfranco Piandiscò, dove l'auto fu portata via da uno stabilimento di pelletteria. Le indagini avrebbero poi portato a individuare altri furti, con modalità analoghe, di autovetture sportive di grossa cilindrata, perlopiù Range Rover Sport (in quattro dei casi ricostruiti), ma pure Audi Q-5 e BMW x-6.

Tra le particolarità di chi eseguiva i colpi l'essere dotato di un disturbatore di frequenze in modo da 'disattivare' gli impianti di geolocalizzazione delle vetture rubate.

Strumentazione che è stata poi rinvenuta nel corso di una perquisizione a uno dei tre indagati.