F1: dal 2022 in pista in Florida, ufficiale il gp di Miami

Un nuovo gran premio andrà ad arricchire il mondiale di F1 a partire dal 2022. E' stato infatti ufficializzato oggi che si correrà anche il gran premio di Miami, secondo gp americano insieme a quello di Austin.

La gara, in data ancora da definire, si disputerà su un nuovo tracciato nel complesso dell'Hard Rock Stadium a Miami Gardens, sede dei Miami Dolphins della NFL.

"Siamo entusiasti di annunciare che la Formula 1 correrà a Miami a partire dal 2022", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1. "Gli Usa sono per noi un mercato in crescita chiave e siamo molto incoraggiati dalla nostra crescente presenza negli Stati Uniti, che sarà ulteriormente supportata da questa entusiasmante seconda gara".