Via ai lavori per il nuovo asfalto sulla Potenza-Melfi

L'Anas ha avviato l'intervento di manutenzione programmata per la nuova pavimentazione della strada statale 658 "Potenza-Melfi", in provincia di Potenza: le attività, per un investimento complessivo di circa cinque milioni di euro, riguardano "il rifacimento della pavimentazione, l'impermeabilizzazione dei viadotti e il rifacimento della segnaletica orizzontale". L'intervento - è scritto in una nota - prevede l'istituzione del senso unico alternato "in funzione dell'avanzamento dei lavori" e riguarda, in questa prima fase fino al 14 maggio, la tratta tra il chilometro 48,130 e il chilometro 50,700. L'intervento "proseguirà anche lungo i restanti otto chilometri del tracciato, fino allo svincolo con la statale 655 Bradanica, secondo una cantierizzazione dei lavori che è attualmente in fase di definizione e che verrà preventivamente comunicata a istituzioni ed enti locali".