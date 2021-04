Mercedes, Jelinek: Formula E importante per know how tecnico

È stato un fine settimana ricco di successi per Mercedes in occasione della quarta tappa del campionato di Formula E (prima in Europa) che si è disputata a Roma. ''Dopo la Formula Uno, dove siamo entrati ormai molti anni fa, mettendo a segno anche importanti risultati, soprattutto ultimamente, con i cambiamenti dettati dal passaggio dal termico all'ibrido - ha precisato Radek Jelinek, presidente e ceo di Mercedes Benz Italia in occasione della gara sul circuito cittadino dell'Eur - il passaggio in Formula E uno step logico e naturale''.

Non solo perché ormai è diventato un campionato motoristico riconosciuto a livello internazionale ma anche e soprattutto per lo sviluppo del know how delle aziende: ''È importante trasferire la tecnologia dagli asset sportivi a quelli commerciali - ha poi ribadito Jelinek - Tutto rientra nella nostra strategia Ambition2039 grazie alla quale diventeremo un'azienda Carbon Neutral a partire da quella data''.

Già dal prossimo anno la produzione delle fabbriche diventerà Carbon Neutral, quelle europee lo sono già. Una roadmap chiara e strategica che fa della sostenibilità e dell'elettrificazione i suoi capisaldi.

La strategia annunciata dal brand prevede la ridefinizione del portafoglio di prodotti e della comunicazione stessa del marchio per offrire una nuova esperienza del lusso, sempre più elettrica, basata su software e, naturalmente, sostenibile.

Strategiche sono anche le nuove piattaforme EVA (Electric Vehicle Architecture), dedicata alle vetture di segmenti superiori ed MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), progettata, invece, per auto compatte e di medie dimensioni.

Dal 2025 si punta a forti margini di contribuzione per tutte le nuove architetture grazie all'elevata condivisione, ad investimenti controllati e alla continua diminuzione dei costi dei sistemi di batterie. Entro il 2030, il portafoglio elettrificato xEV sarà gradualmente espanso, fino a raggiungere una quota superiore al 50% sul totale dei prodotti.

Nell'ambito della strategia 'Electric First', quest'anno al debutto la nuova EQA, l'EQS e l'EQS AMG, mentre all'inizio del 2022 sono attese la EQB e la EQE. La EQS sarà la prima vettura realizzata sulla nuova architettura EVA (Electric Vehicle Architecture) e avrà un'autonomia elettrica di oltre 700 km (WLTP). Sarà seguita dall'EQE, dall'EQS-suv e dall'EQE-suv. Dal 2025, molti altri modelli arricchiranno il portafoglio di veicoli elettrici grazie alla seconda nuovissima piattaforma elettrica dedicata, la Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), progettata per auto compatte e di medie dimensioni. Mercedes-Benz trasferirà ancora più risorse e competenze nello sviluppo di prodotti a trazione elettrica e investirà in nuove tecnologie e driver per accelerare l'autonomia e l'efficienza elettrica.

Si punterà anche sui sub brand: già a partire da quest'anno l'elettrificazione diventerà, infatti, un elemento sempre più caratterizzante delle performance di Mercedes-AMG. Anche Mercedes-Maybach perseguirà obiettivi globali, raddoppiando i volumi e diventando elettrico, così come la leggendaria Classe G, che aumenterà la propria capacità produttiva ed entrerà nell'era della mobilità a zero emissioni. Con il marchio EQ, Mercedes-Benz continuerà a rivolgersi ad un pubblico nuovo, con prodotti all'avanguardia ad alta tecnologia. Nell'area del software per auto, è previsto il debutto del sistema operativo proprietario MB.OS, sviluppato internamente in casa, il cui lancio è previsto nel 2024. Ciò consentirà di centralizzare il controllo di tutte le aree di dominio dei veicoli e anche delle sue interfacce utente. Per quanto concerne lo sviluppo dei prodotti la strategia si articola su tre assi portanti: EQ Boost, i mild hybrid a 48 V (11 gamme e 40 modelli); EQ Power, che rappresenta l'offerta più ampia ed evoluta del segmento premium con modelli fino a 100 km in elettrico, diesel e benzina (10 gamme e ben 19 modelli) ed infine EQ, la gamma full electric della Stella che ad oggi comprende l'EQC, EQA, EQS e EQS AMG e la gamma Smart (la EQB e la EQE arriveranno a inizio 2022).