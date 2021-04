Consumer Electronics Show 2022 torna nel Convention Center

Da Las Vegas, per anni capitale mondiale del gioco d'azzardo e solo più recentemente diventata il luogo più frequentato dal turismo congressuale, arrivano notizie positive sulla prosecuzione degli eventi dedicati alla tecnologia e all'automotive, Nel sito del Consumer Electronics Show è infatti comparsa una anticipazione dell'edizione 2022 che, pur lasciando aperta l'ipotesi di un evento 'ibrido' con "il consueto programma di conferenze e keynote, in cui i leader aziendali mondiali e pensatori pionieri affronteranno le questioni più rilevanti del settore" senza precisare se di person o in digitale, precisi che "ii CES 2022 segnerà il ritorno della fiera nelle sale del Las Vegas Convention Center" dopo la transizione "a un formato completamente digitale nel 2021 a causa delle precarie circostanze della pandemia Covid-19".

Gli organizzatori restano sul generico parlando di cifre: "Oltre 4.000 espositori partecipano all'evento ogni anno - si legge sul sito - portando un assortimento diversificato di offerte che vanno da elettrodomestici e dispositivi Smart Home ad applicazioni innovative in aree come le tecnologie 5G, AR&VR, AI e Robotica. Più di 170.000 professionisti partecipano alla vetrina, rendendola il più grande palcoscenico per il debutto di tecnologie all'avanguardia".

E dopo aver ribadito che "dai più grandi marchi globali alle startup emergenti, il CES è un hub centrale per i membri del mondo tecnologico per fare affari, incontrare nuovi partner e rimanere aggiornati sulle ultime novità del mercato" gli organizzatori dell'evento ricordano che "le attrazioni abbondano nello show floor con una miriade di aree speciali e presentazioni e, attraverso il programma Leaders in Technology, il CES offre anche una presenza significativa di rappresentanti governativi di alto livello da tutto il mondo". Una ulteriore conferma viene dall'invito a prenotare per tempo il soggiorno a Las Vegas: "Organizzando in anticipo il soggiorno vicino al Las Vegas Convention Center - si legge - le offerte di alloggio più favorevoli sono ancora disponibili. Per i partecipanti dell'International Consumer Electronics Show 2022 sono previste tariffe speciali per le date dal 5 all'8 gennaio 2022".