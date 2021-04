Crollo ponte Albiano Magra: Anas, apertura nuovo viadotto a marzo 2022

Per costruzione del nuovo ponte di Albiano Magra, nel comune di Aulla (Massa Carrara), "è stato confermato il cronoprogramma che prevede l'apertura al traffico del nuovo ponte a marzo 2022, e nelle more della ricostruzione del ponte, sono inoltre in corso gli interventi per la realizzazione di rampe all'Autostrada A12 in collegamento diretto con la Ss330 in località Ceparana, che saranno ultimate a giugno". Così Anas in occasione dell'incontro svolto oggi, a un anno esatto dal crollo, tra il commissario straordinario per la ricostruzione Fulvio Maria Soccodato con i sindaci dei territori interessati dalla ricostruzione del viadotto, Roberto Valettini (Aulla), Alberto Battilani (Bolano) e Paola Sisti (Santo Stefano di Magra), assieme ai presidente delle province di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, e della Spezia Pierluigi Peracchini. Collegati in videoconferenza anche le Regioni Toscana e Liguria e i parlamentari del territorio.

Nell'occasione, spiega una nota di Anas, Soccodato ha sottolineato che "c'è forte intesa e coesione tra tutti gli enti coinvolti, sebbene di diverse province e regioni, nell'obbiettivo comune di realizzare le opere nei tempi previsti dal nuovo piano commissariale, nell'interesse primario dei cittadini e degli operatori economici che vivono questo territorio".