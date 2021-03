La notizia del cambio di nome della Volkswagen Usa in 'Voltswagen', per enfatizzare la svolta elettrica, e' stata uno scherzo, un pesce di aprile. Lo ha confermato in una nota un portavoce della casa automobilistica tedesca. L'annuncio era comparso ore fa in un comunicato dalle sembianze ufficiali su Twitter e ripreso dai media mondiali.