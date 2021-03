Ford Bronco, esemplare 001 venduto ad asta per 1,075 milioni

E' stato presentato da pochi mesi, è entrato in produzione in questi giorni e ha già stabilito un incredibile record. E non stiamo parlando del fatto che la serie limitata Prima Edizione del Ford Bronco in vendita a 64.995 dollari (55.240 euro) si andata esaurita anche se per le prime consegne si dovrà attendere la seconda metà dell'anno.

L'esemplare della nuova generazione Bronco appena uscito dalle linee di fabbricazione con il numero di telaio 001 è stato infatti aggiudicato - durante un'asta organizzata da Barrett-Jackson a Scottsdale - al valore di 1,075 milioni di dollari, cioè più di 16 volte il prezzo di listino. E' pur vero che questa cifra è stata raccolta per finanziare la National Forest Foundation e l'organizzazione Outward Bound, che fanno parte del programma Bronco Wild Fund sostenuto da Ford Motor Company.

Tuttavia l'interesse suscitato da questa asta conferma che la 'febbre' per l'edizione 2020 di una icona Usa del mondo off-road sta salendo, e non solo per il valore del nome. Bronco.

Gli appassionati stanno soffrendo per i ritardi nelle consegne, derivati principalmente da carenze nelle forniture, e dovranno addirittura attendere il 2022 per poter salire al volante di un Ford Bronco equipaggiato con il pacchetto Sasquatch - che comprende pneumatici da 35 pollici, transfer a gestione elettronica, differenziali bloccabili gli soli anteriori e posteriori, kit sollevamento da 1,2 pollici, parafanghi più grandi e ammortizzatori Bilstein rinforzati - e con il cambio manuale, opzioni peraltro presenti nell'esemplare con telaio 001 appena venduto.