Ztl aperta a Terni dalla serata di lunedì

Ztl aperta, a Terni, a partire dalla serata di lunedì, con il conseguente spegnimento dei varchi elettronici per l'intero arco della giornata, tutti i giorni della settimana: è il provvedimento straordinario che si accinge ad adottare il Comune di Terni "per mitigare - spiega una nota - gli effetti delle nuove restrizioni sul contenimento della pandemia". In particolare l'amministrazione vuole andare incontro alle categorie più colpite dalle chiusure degli esercizi commerciali del sabato pomeriggio disposte dall'ordinanza regionale firmata venerdì dalla governatrice Donatella Tesei. La decisione dell'apertura della Ztl, che sarà deliberata ufficialmente lunedì mattina, è stata presa stamani nel corso di una seduta straordinaria della giunta comunale.

Sempre in mattinata si è svolta anche una riunione del Centro operativo comunale. "L'interlocuzione con la Regione Umbria è e resterà costante in questi giorni e nelle prossime settimane - commenta il sindaco, Leonardo Latini - per monitorare la specifica situazione del territorio ternano e adeguare le misure di contenimento della pandemia nel modo più appropriato e coerente". L'apertura della Ztl, secondo il sindaco, "è una misura contingente e provvisoria, legata alle attuali ulteriori limitazioni imposte dalla pandemia e resterà in vigore finché perdurerà la chiusura degli esercizi commerciali disposta a livello regionale per il pomeriggio del sabato". Vengono invece mantenuti i divieti di accesso alle aree pedonali urbane.