Rientra l'allerta smog in Emilia-Romagna. In base alle previsioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente, le misure emergenziali scattate ieri per le province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Ferrara da domani sono sospese. È atteso dunque un miglioramento della qualità dell'aria. Da domani, 6 marzo a lunedì 8, giorno di emissione di un nuovo bollettino, saranno in vigore solo le misure ordinarie. Potranno tornare a circolare i diesel Euro 4.