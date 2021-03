Mercedes AMG rafforza partnership con team Petronas F1

Mercedes-AMG ad Affalterbach e il team Mercedes-AMG Petronas F1 a Brackley, in Inghilterra rafforzano la loro partnership. Le due realtà. che cooperano già dal 2012 intensificheranno la collaborazione sulle attività del motorsport del marchio ad alte prestazioni scambiandosi competenze e expertise nello sviluppo di tecnologie elettrificate orientate al futuro per le corse automobilistiche e per l'impiego stradale.



Tutto questo nell'ambito di una partnership caratterizzata da valori condivisi e, ovviamente, dalla passione per il motorsport. Il nuovo design della Mercedes-AMG F1 W12 E Performance per la nuova stagione sottolinea, anche visivamente, la stretta alleanza e l'identità del marchio.



Che sia nel Baden-Württemberg o nel Northamptonshire, lo spirito AMG delle massime prestazioni è vivo in entrambe le località.



''Da nove anni siamo legati da una stretta collaborazione, che ha dato origine a una vasta gamma di sviluppi e innumerevoli successi. Siamo uniti dallo stesso DNA del motorsport e da uno spirito forte in tutta la squadra. Per dirla in breve, viviamo le prestazioni! - ha precisato Philipp Schiemer, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-AMG GmbH - .Ora è esattamente il momento giusto per portare la nostra collaborazione al livello successivo: con l'hypercar Project One, per la prima volta stiamo mettendo la tecnologia della Formula 1 quasi one-to-one su strada. Quest'anno consegneremo ai nostri clienti i primi esemplari di questo modello super esclusivo. Con questo progetto unico, stiamo annunciando l'elettrificazione orientata alle prestazioni in AMG. Sotto la nostra insegna tecnologica E Performance, stiamo portando avanti la nostra interpretazione di una tecnologia ibrida potente ed efficiente per il futuri modelli stradali. E per quanto riguarda le nostre prestazioni in pista, ovviamente speriamo che i nostri veicoli E Performance più veloci e potenti saranno in grado di lottare ancora per i titoli mondiali quest'anno''.



Ad Affalterbach, Mercedes-AMG ha accesso diretto alla tecnologia del team Mercedes-AMG Petronas F1 in tutte le aree rilevanti. La cooperazione rafforzata accelererà ulteriormente il trasferimento di conoscenze e tecnologie tra Brackley, Brixworth e Affalterbach, consolidando così la posizione di Mercedes-AMG come marchio di auto sportive e performanti del futuro. In tal modo, Mercedes-AMG si apre anche a nuovi clienti con affinità nello stile di vita, che sono entusiasti del mondo altamente competitivo della Formula 1 e vogliono sempre la tecnologia più recente, sostenibile e testata negli sport motoristici.