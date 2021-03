Mercedes Benz Van rinnova partnership con Uci

Dopo un accordo triennale, anche quest'anno Mercedes-Benz Vans sarà partner dell'Unione Ciclistica Internazionale UCI, riconfermandosi nel ruolo di Title sponsor per la Coppa del Mondo UCI di Mountain Bike.



Il marchio della Stella sarà presente anche ai Campionati del Mondo UCI di Mountain Bike, a partire da quest'anno in veste di partner principale. Nell'ambito del proprio impegno nel mondo del ciclismo, la Stella ha puntato sulla monovolume Classe V e sul relativo nuovo modello gemello a trazione elettrica EQV.



''Siamo lieti di riconfermare la presenza del nostro brand nel settore delle mountain bike al fianco di UCI, nostro partner di lunga data - ha precisato Anja Gutmann, responsabile Marketing Communications di Mercedes-Benz Vans -. A partire da quest'anno, siamo orgogliosi di potere integrare in misura sempre maggiore nel nostro impegno in campo sportivo anche la nostra EQV, oltre alla Classe V, compiendo così un ulteriore passo verso un futuro a zero emissioni locali e lanciando, al contempo, un chiaro segnale per le generazioni a venire''.